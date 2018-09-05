Винник не едет в Париж: рассмотрение французского иска к Афинам перенесли

Афины , , 05:04 — REGNUM Рассмотрение запроса Франции об экстрадиции из Греции российского гражданина Александра Винника перенесено на 19 сентября, передает Russia Today.

Комментируя ход судебного процесса по делу Винника, его адвокат Тимофей Мусатов пояснил:

«В Париж в итоге Александра не везут, поскольку дело перенесено на 19-е число. Попытка рассмотреть французский запрос, при этом отставив российский, обернулась для греческого правосудия провалом».

По словам защитника, вышло «ровно наоборот». В суде было рассмотрено российское решение, а французское — приостановлено. Сам подсудимый таким ходом процесса доволен.

Напомним, 4 сентября Верховный суд Греции постановил выдать Винника России по запросу Генпрокуратуры РФ. Франция подала апелляцию, намереваясь «заполучить» Винника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Винник является фигурантом уголовных дел не только на Западе, но и в России. В Афинах он был взят под стражу по запросу США, обвиняющих его в «отмывании» $4 млрд через криптовалютную биржу.

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