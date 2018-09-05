Бывший китайский политический советник получил 12 лет тюрьмы за коррупцию

Чжэнчжоу, Китай, , 04:52 — REGNUM Бывший высокопоставленный политический советник из провинции Хубэй в центральной части Китая был приговорен к 12 годам тюрьмы и штрафу в размере 2 млн юаней (порядка $293 тыс.) за взяточничество судом провинции Хэнань, сообщает 4 сентября агентство Синьхуа.

Бывший председатель Комитета Всекитайского народного политического консультативного совета (НПКСК) провинции Хубэй Лю Шаньцяо был признан виновным в получении денежных средств и дорогих подарков на общую сумму 17,9 млн юаней как лично, так и при посредничестве третьих лиц с 2009 по 2017 годы, говорится в заявлении Промежуточного народного суда города Наньян.

Все незаконные приобретения будут возвращены в государственную казну. Суд выяснил, что с 2003 по 2017 годы Лю, пользуясь своим должностными полномочиями занимался лоббированием третьих лиц. Лю полностью осознал, свою вину, раскаялся и заявил о готовности отдать государству всё нечестным путем заработанное имущество, а также отказался от подачи апелляции.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава департамента общественных связей комитета провинции Хунань Компартии Китая был приговорен к 15 годам тюрьмы за взяточничество.

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