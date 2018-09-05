Форум за миллион: в Казани обсудят развитие родных языков

Казань, , 04:51 — REGNUM В Казани с 11 по 14 октября 2018 года пройдёт международный научно-практический форум «Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы». Мероприятие стоимостью 1 млн рублей будет оплачено из республиканского бюджета. Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» по соглашению с министерством образования и науки Татарии заключило контракт с единственным поставщиком — Казанским (Приволжским) федеральным университетом на организацию форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В задачи исполнителя входит издание программы форума, электронного сборника статей форума, раздаточный материал, оплата проезда и проживания пятерых участников из Турции, Казахстана, Башкирии и Москвы — 190 тыс. рублей. А также — оплата работы членов организационного и редакционного комитетов, организационно-техническое и информационное сопровождение работы мероприятия.

Напомним, с осени 2017 года после прокурорских проверок школ Татарии у законных представителей школьников появилась возможность выбрать родной язык, подав соответствующее заявление. Проверка выявила многочисленные нарушения, в том числе в вопросе добровольности изучения родных языков. Позднее свыше 115 тыс. родителей выбрали для своих детей родным языком русский.

В начале августа 2018 года Владимир Путин подписал закон о родных языках, дающий возможность выбирать конкретный язык в качестве родного.

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В середине августа, общаясь с участниками образовательного форума «Машук», президент РФ отметил, что нужно сохранять языки и наречия, а спецпрограммы по сохранению языков народов России нужно возрождать с учетом современных реалий.