Патриарх благословил постройку главного храма ВС РФ в парке «Патриот»

Москва, , 04:36 — REGNUM На постройку главного храма Вооруженных сил РФ в честь Вознесения Христова на территории военно-патриотического парка «Патриот» получено благословение патриарха Кирилла, заявил начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как сообщает военное ведомство, инициатива создания храма принадлежит главе Минобороны Сергею Шойгу. По словам Картаполова, торжественное освящение закладного камня в основании храма планируется на сентябрь текущего года.

В храме будет пять престолов, четыре из которых будут посвящены покровителям видов российских вооруженных сил и родов войск. В храме также будут размещены иконы святых покровителей воинов отечества.

Отмечается, что вместимость храма составит до шести тысяч человек, а его высота — 95 метров. Для сбора средств на возведение храма будет организован счет добровольных пожертвований.