Жителю Югры грозит срок за марихуану

Ханты-Мансийск, , 03:03 — REGNUM Десять лет лишения свободы может получить житель поселка Междуреченский (Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ) за хранение марихуаны, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Уточняется, что у жителя Междуреченского было изъято 300 г марихуаны, которую он, по его словам, хранил для личного пользования. Коноплю он собрал в лесу, высушил и упаковал в пакет, который и был изъят у него при личном досмотре.

В отношении жителя Междуреченского возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

«Санкциями указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет», — сообщили в пресс-службе.

В отношении подследственного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее мужчина уже был судим за преступление имущественного характера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа другой житель Югры также стал фигурантом уголовного дела после изъятия 20 г марихуаны, которую он, по его словам, собирался употреблять сам.

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