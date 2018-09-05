Судебное разбирательство с ФСО напомнило Ярмольнику басню Крылова

Москва, , 02:29 — REGNUM В Хамовническом суде Москвы прошло очередное рассмотрение иска Федеральной службы охраны (ФСО) к российскому актеру Леониду Ярмольнику по делу о взыскании с него более 800 тыс. рублей за повреждения автомобиля в ДТП, сообщает «Пятый канал».

Ярмольник не согласен с суммой, потому как считает, что столь высокая стоимость ремонта не подкреплена ничем. Он также привел цитату из басни Ивана Крылова — «ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать» — и подчеркнул, что от роли ягненка в этом спектакле он предпочел бы отказаться.

Представители актера предложили ФСО пойти на мировое соглашение, однако представители службы охраны отказались от такого варианта. Следующее заседание суда пройдет 17 октября. Сам Ярмольник говорит, что вопрос не в цене, ему просто «за державу обидно».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа ФСО подала иск против Леонида Ярмольника. Служба требует взыскать с актера более 800 тыс. рублей за поврежденный в ДТП автомобиль Mercedes. ДТП с участием Ярмольника произошла 22 октября 2016 года: тогда в аварии пострадали четыре транспортных средства, в том числе и иномарка ФСО.

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