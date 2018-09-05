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Прокуратура отказалась завести дело на Кевина Спейси за домогательства

Общество

Ведь факты домогательств были давно

Лос-Анджелес, США, 5 сентября 2018, 00:44 — REGNUM  Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась заводить уголовные дела на Кевина Спейси и Стивена Сигала по обвинениям в сексуальных домогательствах, сообщает TMZ.

Как сообщает портал, прокуратура отказалась заводить дела за истечением срока давности, так как случаи домогательств были выявлены в начале 1990-х годов. Конкретно по делу Спейси прокуратура также сочла доказательства в совершении преступления неубедительными.

Стивена Сигала обвиняют в случае домогательства, совершенного еще в 1993-м году. В его адрес прокуратура также отказалась заводить дело за истечением срока давности.

Ранее, в июле 2018 года, голливудский актер Гай Пирс в интервью назвал Кевина Спейси «любителем распускать руки». А в 2017 году Спейси обвинил актер Энтони Рэпп в сексуальных домогательствах, когда самому Рэппу было всего 14 лет.

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