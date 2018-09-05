16% граждан Украины симпатизируют Владимиру Путину — социолог

Киев, , 00:22 — REGNUM Сторонники России и президента РФ Владимира Путина составляют шестую часть населения территорий, подконтрольных Киеву, заявил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович 4 сентября в эфире телеканала Oboz.tv.

По мнению социолога, после ухода Крыма и начала гражданской войны в Донбассе, настроения на подконтрольной Киеву территории резко изменились:

«Кандидат (в президенты — ИА REGNUM ) с пророссийскими взглядами не имеет шанса выиграть на Украине нынешней. Все кандидаты, которые будут претендовать на победу, все будут проевропейскими», — заявил Антипович.

Он также отметил, что люди с пророссийскими взглядами на Украине остаются, их примерно 16%, все они позитивно относятся к президенту РФ. Пророссийский электорат сконцентрирован на оккупированной Украиной территории Донбасса.

«Кандидата в президенты они не смогут полностью поддержать, так чтобы сделать его президентом, но свою политическую силу провести в парламент — запросто», — рассказал Антипович.

Напомним, депутаты Верховной рады заявили об угрозе «российского реванша» и потребовали от генеральной прокуратуры и СБУ расследовать «антиукраинскую» деятельность политика Виктора Медведчука.

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