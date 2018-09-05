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Украинский суд заставил пенсионный фонд выплачивать пенсии переселенцам

Общество

Дело признано показательным, и его результаты будут использованы в подобных случаях

Украинский суд заставил пенсионный фонд выплачивать пенсии переселенцам
Старость

Киев, 5 сентября 2018, 00:02 — REGNUM  Отделения пенсионного фонда обязаны выплачивать пенсии переселенцам из Донбасса и Крыма, постановил Верховный суд Украины, сообщило 4 сентября издание Strana.ua.

Разбирательство по данному вопросу началось в марте 2017 года, когда пенсионный фонд города Артемовска, переименованного в Бахмут, отказался выплачивать пенсию гражданке Украины на основании того, что женщина некоторое время проживала в ДНР. Пенсионерка подала в суд, указав, что пенсионный фонд не имеет законных оснований лишать её пенсии.

Верховный суд отклонил апелляцию пенсионного фонда Артёмовска и постановил, что подобная остановка выплаты пенсии временно перемещённым лицам является незаконной.

Суд рассматривает данное дело как показательное и будет применять вынесенное решение во всех схожих исках против пенсионного фонда.

Напомним, проблемы с получением украинской пенсии возникают у внутренне-перемещённых лиц, если они живут на территориях республик Донбасса больше двух месяцев. Если пенсионер на 59-й день не пересёк границу и не отметился на подконтрольной Киеву территории, он теряет статус временного перемещённого лица и не может претендовать на украинскую пенсию.

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