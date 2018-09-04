Нацистский лозунг «Слава Украине» украсил форму сборной Украины по футболу

Киев, , 23:05 — REGNUM На спортивной форме сборной Украины по футболу будет размещено нацистское приветствие «Слава Украине», сообщает 4 сентября пресс-служба украинской федерации футбола.

«Кроме традиционных желтых и синих цветов появился и третий комплект — белый. Причем на обратной стороне всех футболок лозунг «Слава Украине», — указано в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде принять его законопроект об утверждении лозунга «Слава Украине» в качестве официального приветствия для украинских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, приветствие «Слава Украине — Героям слава» применялось украинскими националистами-пособниками нацисткой Германии во время и после Второй мировой войны. В настоящее время на Украине героизируют эту организацию и ее лидеров — Степана Бандеру и гауптштурмфюрера СС Романа Шухевича.

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