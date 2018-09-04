Численность населения Удмуртии сократилась почти на 3 тыс. человек

Ижевск, , 22:48 — REGNUM Численность населения Удмуртии в январе — июле текущего года сократилась на 2 850 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмурстата.

Так, за указанный период в республике родились 9 796 детей, что ниже аналогичного периода прошлого года на 676 человек или на 6,4%. При этом число умерших составило 11 053 человека — на 186 граждан или на 1,7% больше, чем годом ранее. В основном люди гибли от болезней системы кровообращения, новообразований и внешних причин. Из внешних причин наибольшее число жителей республики скончались в результате самоубийства.

В статуправлении отметили, что показатель смертности Удмуртии — один из самых низких в Приволжском федеральном округе, республика занимает второе место после Татарии.

Наблюдается также миграционная убыль населения. С начала года в республику приехали 7 715 человек, покинули пределы Удмуртии 9 308 человек, миграционная убыль составила 1 593 человека.

Кроме того, за семь месяцев 2018 года сократилось количество регистрируемых в регионе браков на 838 единиц или на 15,8%. Разводов зафиксировано на 31 или на 1% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе в I полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рождаемость снизилась. Снижение произошло во всех регионах ПФО, наибольшее — в Марий Эл, минимальное — в Мордовии.

В расчете на 1 тыс. жителей коэффициент рождаемости в ПФО составил за указанный период 10,4 (в РФ — 10,8). Коэффициент смертности за I полугодие в Приволжском федеральном округе (в расчёте на 1 тыс. жителей) составил 13,9 (в РФ — 13).

Убыль населения наблюдается во всех регионах ПФО, прирост зарегистрирован только в Татарии.