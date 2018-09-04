Первый маршрут речного трамвая запустят в Москве в 2021 году

Москва, , 22:46 — REGNUM Первый регулярный маршрут общественного транспорта по Москве-реке будет запущен в 2021 году. Об этом сообщил журналистам 4 сентября глава столичного департамента транспорта Максим Лискутов.

По его словам, речной трамвай будет запущен по маршруту Нижние Мневники — Киевский вокзал. На участке протяженностью 10 километров трамвай будет делать семь остановок, интервал движения составит 4−6 минут.

Лискутов уточнил, что движение предполагается сделать всесезонным, в том числе с привлечением судов ледового класса. Ожидается, что провозная способность нового транспорта составит около полутора тысячи пассажиров в час.

Решено, что оплачивать поездку можно будет с помощью карты «Тройка», однако стоимость проезда на речном трамвае пока не определена.