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В Израиле полмиллиона абонентов остались без связи

Общество

Около полумиллиона израильтян остались без связи почти на сутки из-за технического сбоя в сети «Пелефон»

В Израиле полмиллиона абонентов остались без связи
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Связь

Тель-Авив, 4 сентября 2018, 22:40 — REGNUM  В Израиле полмиллиона абонентов сети «Пелефон» остались утром 2 сентября без мобильной связи из-за технического сбоя. Мобильная связь и интернет были недоступны абонентам целые сутки. Как сообщает израильский информационный портал Ynet, профилактические работы по устранению неисправностей продолжаются до сих пор. В руководстве «Пелефон» извинились за неполадки и заверили, что компания возместит ущерб всем абонентам, оказавшимся без связи. Однако, когда и в какой форме клиенты компании смогут получить компенсацию, пока не сообщалось.

На сегодняшний день «Пелефон» предоставляет услуги связи более чем 2 миллионам абонентов, что составляет почти четверть населения страны. От технического сбоя пострадали 20% клиентов компании.

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