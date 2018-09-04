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В Челябинске нашли деньги для предотвращения экологического бедствия

Общество

Канализационный трубопровод под руслом реки Миасс капитально отремонтируют

В Челябинске нашли деньги для предотвращения экологического бедствия
Maxiss
Река Миасс. Челябинск

Челябинск, 4 сентября 2018, 22:18 — REGNUM  В Челябинске власти нашли деньги на капитальный ремонт канализационного трубопровода, который пролегает под руслом реки Миасс. Нынешний серьёзно изношен, и его дальнейшая эксплуатация может обернуться экологической катастрофой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Сильная изношенность была выявлена случайно, при закладке искусственного острова под строительство общественно-делового центра. Если напорный участок порвёт, то есть риск, что канализационные стоки окажутся в пруду.

Чтобы этого не допустить, в бюджете нашли 50 млн рублей. Капремонт пройдёт в ближайшее время. В дюкер проведут полиэтиленовую трубу, которая обеспечит герметичность городской канализации.

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Экологические проблемы крупных городов
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