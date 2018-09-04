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В Свердловской области с начала года уничтожили 15 тонн овощей и фруктов

Общество

Последний случай произошёл буквально 3 сентября

В Свердловской области с начала года уничтожили 15 тонн овощей и фруктов
Иллюстрация: Петр Кончаловский. Натюрморт. Овощи. 1916

Екатеринбург, 4 сентября 2018, 22:06 — REGNUM  В Свердловской области с начала года было уничтожено около 15 тонн овощей и фруктов, запрещённых к ввозу на территорию России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

Последний такой случай произошёл буквально накануне. 3 сентября на овощной базе в Екатеринбурге нашли шесть коробок с яблоками неустановленного происхождения. Товар хранился на одном из складов.

Общий вес партии потянул на 76,8 кг. Яблоки изъяли и уничтожили.

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