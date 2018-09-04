В Свердловской области с начала года уничтожили 15 тонн овощей и фруктов

Екатеринбург, , 22:06 — REGNUM В Свердловской области с начала года было уничтожено около 15 тонн овощей и фруктов, запрещённых к ввозу на территорию России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

Последний такой случай произошёл буквально накануне. 3 сентября на овощной базе в Екатеринбурге нашли шесть коробок с яблоками неустановленного происхождения. Товар хранился на одном из складов.

Общий вес партии потянул на 76,8 кг. Яблоки изъяли и уничтожили.