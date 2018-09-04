Вторник, 4 Сентября 2018 года
22:19:08 МСК

В Екатеринбурге наркокурьеры осуждены за 20 тыс. доз наркотиков

Общество

У них изъяли почти 11 кг. смертоносного зелья

Екатеринбург, 4 сентября 2018, 21:48 — REGNUM  Свердловский областной суд 4 сентября огласил приговор владельцам интернет-магазина, торговавшего наркотиками. Приговор был вынесен по материалам полиции, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Под судом оказались три молодых человека. Один распространял наркотики по закладкам, второй занимался фасовкой и оформлением банковских карт, а третий трудился «курьером». В августе 2016 года их деятельность была прекращена. У них изъяли 10 719 граммов нарковещества. Этого бы хватило на более 20 тыс. доз, говорит полковник Горелых.

В итоге все трое получили длительные сроки заключения. По информации областной прокуратуры, Вартан М. получил 10 лет лишения свободы, Артём З. — 9 лет, а Андрей Ю. все 16. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить