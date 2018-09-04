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На Урале через шесть лет оправдали заместителя начальника колонии

Общество

Уголовное дело прекращено, а за гражданином признано право на реабилитацию

Челябинск, 4 сентября 2018, 21:16 — REGNUM  В Челябинской области прекращено уголовное дело в отношении заместителя начальника колонии №2 Игоря Свирского. Решение принял следователь второго отдела по расследованию особо важных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

За гражданином признано право на реабилитацию, уточнили в ведомстве.

Напомним, Свирского обвиняли в мошенничестве. Дело было возбуждено в 2012 году. А в июне 2013-го органы СКР отчитались о завершении расследования.

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