На Урале через шесть лет оправдали заместителя начальника колонии

Челябинск, , 21:16 — REGNUM В Челябинской области прекращено уголовное дело в отношении заместителя начальника колонии №2 Игоря Свирского. Решение принял следователь второго отдела по расследованию особо важных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

За гражданином признано право на реабилитацию, уточнили в ведомстве.

Напомним, Свирского обвиняли в мошенничестве. Дело было возбуждено в 2012 году. А в июне 2013-го органы СКР отчитались о завершении расследования.

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