Азиатский Банк развития выделит деньги на борьбу с засухой в Белуджистане

Кветта, Пакистан, , 21:41 — REGNUM Пакистанская провинция Белуджистан получит кредит от Азиатского Банка развития в размере 100 миллионов долларов на борьбу с засухой, а также на развитие сельского хозяйства в регионе. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, кредит будет направлен на финансирование масштабного Проекта развития водных ресурсов Белуджистана. В рамках программы планируется улучшение систем орошения, строительство 276 километров каналов и плотины, способной удерживать 36 миллионов кубометров воды. По мнению экспертов, выполнение программы позволит значительно улучшить состояние сельского хозяйства в регионе и спасти его от засухи.

Сельское хозяйство составляет две трети ВВП Белуджистана. В нём занято 60% населения провинции.