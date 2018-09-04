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Азиатский Банк развития выделит деньги на борьбу с засухой в Белуджистане

Общество

Азиатский Банк развития выделит кредит в размере 100 миллионов долларов на борьбу с засухой в Белуджистане, а также на развитие сельского хозяйства в регионе

Кветта, Пакистан, 4 сентября 2018, 21:41 — REGNUM  Пакистанская провинция Белуджистан получит кредит от Азиатского Банка развития в размере 100 миллионов долларов на борьбу с засухой, а также на развитие сельского хозяйства в регионе. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, кредит будет направлен на финансирование масштабного Проекта развития водных ресурсов Белуджистана. В рамках программы планируется улучшение систем орошения, строительство 276 километров каналов и плотины, способной удерживать 36 миллионов кубометров воды. По мнению экспертов, выполнение программы позволит значительно улучшить состояние сельского хозяйства в регионе и спасти его от засухи.

Сельское хозяйство составляет две трети ВВП Белуджистана. В нём занято 60% населения провинции.

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