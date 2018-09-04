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Руководитель минздрава Казахстана подозревается в хищении более $40 тыс

Общество

Злоумышленник договорился с подрядной организацией о закупке лекарств

Руководитель минздрава Казахстана подозревается в хищении более $40 тыс
Лекарства и деньги

Павлодар, Казахстан, 4 сентября 2018, 20:24 — REGNUM  В Павлодарской области Казахстана директор национального центра экспертизы министерства здравоохранения республики подозревается в хищении более 15 млн тенге ($40 725) путем искусственного завышения цен на закупку препарата «Дихлорметана», сообщает 4 сентября BNews со ссылкой на представителя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлана Жахина.

По его словам, директор национального центра являлся председателем конкурсной комиссии по закупке препарата. Злоумышленник договорился с подрядной организацией и обеспечил компании победу в конкурсе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что чаще всего коррупционные преступления в системе здравоохранения происходят при закупке лекарств.

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