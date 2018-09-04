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За пять лет в Астане построят десять поликлиник

Общество

Поликлиники будут построены в рамках государственно-частного партнерства

За пять лет в Астане построят десять поликлиник
Иван Шилов © ИА REGNUM
Астана

Астана, 4 сентября 2018, 20:22 — REGNUM  До 2023 года в Астане построят 10 новых поликлиник общей стоимостью более 25 млрд тенге ($68 млн), сообщает 4 сентября издание BNews со ссылкой на заместителя руководителя управления общественного здравоохранения Астаны Алию Рустемову.

По её словам, строительства будет выполняться в рамках государственно-частного партнерства. В рамках подобного формата сотрудничества в 2018 года в Астане открыто три амбулатории. Рустемова считает, что здравоохранение может стать драйвером роста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане планируют размещать поликлиники на первых этажах новостроек. Застройщики будут учитывать при планировании здания возможность размещения поликлиник.

Читайте ранее в этом сюжете: Поликлиники в Казахстане планирую размещать на первых этажах жилых домов

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