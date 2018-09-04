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Генпрокурор Украины начнёт расследование в отношении экс-премьер-министра

Общество

Политика подозревают в краже газа

Генпрокурор Украины начнёт расследование в отношении экс-премьер-министра
Иван Шилов © ИА REGNUM
Юрий Луценко

Киев, 4 сентября 2018, 18:58 — REGNUM  Украинский суд разрешил начать расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко 4 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Азарова и других лиц, близких к бывшему президенту Виктору Януковичу, подозревают в завладении сжиженным газом на сумму, эквивалентную более 5 млрд рублей.

Напомним, сейчас бывший премьер-министр Украины проживает в России. В конце 2016 года украинский суд признал законным арест денег на пенсионном счету Николая Азарова.

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Политическая жизнь Украины
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