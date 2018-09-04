Декана Юридической академии Киргизии подозревают в плагиате

Бишкек, , 18:43 — REGNUM Сообщество «Диссернет» выявило плагиат в кандидатской диссертации декана Киргизской государственной юридической академии Киргизии Данияра Джумалиева «Правовой статус муниципального служащего в Киргизской Республике», пишет «Kloop».

Авторы исследования утверждают, что 73% текста были скопированы с диссертации «Правовой статус муниципального служащего в России», написанной ученой Светланой Михневой из Волгограда в 2003 году. В диссертации Джумалиева были замены лишь топонимы и наименования должностей госслужащих.

В работе Джумалиева нет ни одного упоминания Михневой, совместных научных работ у них тоже не имеется. На вопросы журналистов по поводу того, что его подозревают в плагиате, декан юракадемии Киргизии не ответил.

Напомним, что аналитики «Диссернета» с июня 2018 года занимаются исследованием научных работ ученых из Киргизии с помощью специализированного программного обеспечения, выявляющего плагиат в текстах.

За это время им удалось выяснить, что плагиат есть в трудах бывшего вице-мэра киргизской столицы Эркинбека Исакова, бывшего заместителя министр внутренних дел Бактыбека Алымбекова и экс-депутата республиканского парламента Турдукан Жумабековой.

Отметим, что высшая аттестационная комиссия Киргизии отреагировала на информацию о наличии плагиата в научных работах бывших чиновников следующим образом — она закрыла доступ к базе диссертаций в интернете и отказалась выдать копии научных работ.