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Декана Юридической академии Киргизии подозревают в плагиате

Общество

По данным сообщества «Диссернет», 3/4 диссертации ректора была позаимствована из научного труда российской ученой

Бишкек, 4 сентября 2018, 18:43 — REGNUM  Сообщество «Диссернет» выявило плагиат в кандидатской диссертации декана Киргизской государственной юридической академии Киргизии Данияра Джумалиева «Правовой статус муниципального служащего в Киргизской Республике», пишет «Kloop».

Авторы исследования утверждают, что 73% текста были скопированы с диссертации «Правовой статус муниципального служащего в России», написанной ученой Светланой Михневой из Волгограда в 2003 году. В диссертации Джумалиева были замены лишь топонимы и наименования должностей госслужащих.

В работе Джумалиева нет ни одного упоминания Михневой, совместных научных работ у них тоже не имеется. На вопросы журналистов по поводу того, что его подозревают в плагиате, декан юракадемии Киргизии не ответил.

Напомним, что аналитики «Диссернета» с июня 2018 года занимаются исследованием научных работ ученых из Киргизии с помощью специализированного программного обеспечения, выявляющего плагиат в текстах.

За это время им удалось выяснить, что плагиат есть в трудах бывшего вице-мэра киргизской столицы Эркинбека Исакова, бывшего заместителя министр внутренних дел Бактыбека Алымбекова и экс-депутата республиканского парламента Турдукан Жумабековой.

Отметим, что высшая аттестационная комиссия Киргизии отреагировала на информацию о наличии плагиата в научных работах бывших чиновников следующим образом — она закрыла доступ к базе диссертаций в интернете и отказалась выдать копии научных работ.

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Плагиат в научных трудах
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