В Петербурге решают, с кого и в каком размере брать туристический сбор

Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге обсуждают параметры введения туристического сбора: как его возможный размер, так и порядок взимания, и льготы, которые могут быть введены для некоторых категорий приезжающих в город гостей.

Напомним, в конце августа представители Смольного публично сообщили, что в 2019 году в Северной столице введут туристический сбор. Как предполагается, он составит 1−2% от стоимости услуг, оказываемых туристам, например от стоимости размещения в гостиницах. В 2017 году Петербург посетили 7,5 млн туристов.

По словам главы городского комитета финансов Алексея Корабельникова, в европейских странах размер турсбора составляет от 1 до 5 процентов, а в Нью-Йорке превышает 13 процентов.

«Ставка в 1−2 процента нам видится вполне разумной величиной. Устанавливая на федеральном уровне максимальную планку, мы дальше сможем решать, какую ставку турсбора установить в Петербурге», — сказал главный городской финансист.

Как сообщили 4 сентября в комитете по развитию туризма, в ходе встречи чиновников с представителями общественных туристических организаций и гостиничного бизнеса города обсуждались вопросы о том, должна ли ставка туристического сбора быть фиксированной, с кого будет взиматься сбор — со всех туристов или только с иностранцев, будут ли предусмотрены льготные категории, например инвалиды и дети.

Пока точки над i в этом вопросе не поставлены, и для введения туристического сбора в Петербурге понадобится проработка вопроса на федеральном уровне.

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Как сообщало ИА REGNUM, туристический сбор, который планируют ввести власти Петербурга, будет «раздражать людей», считает глава городского комитета по культуре Константин Сухенко.

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