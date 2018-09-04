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Мэр Днепропетровска опроверг слухи о запрете русских песен в городе

Общество

Такое решение невозможно исполнить

Мэр Днепропетровска опроверг слухи о запрете русских песен в городе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Запрет на русский язык

Днепропетровск, Украина, 4 сентября 2018, 18:23 — REGNUM  Решения о запрете русских песен в Днепропетровске (ныне переименован в Днепр) не будет, заявил мэр города Борис Филатов 4 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«На сайте городского совета каждый день регистрируются десятки проектов решений. Даже самых безумных. Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно исполнить, а, во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой… Ницоевщины не будет в Днепре», — заявил глава города, сделав отсылку к писательнице-русофобу Ларисе Ницой, известной своей патологической ненавистью к русскому языку.

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Напомним, ранее появилось сообщение, якобы администрация Днепропетровска ввела запрет на публичное исполнение песен российских музыкантов, поддерживающих «российскую агрессию».

Читайте ранее в этом сюжете: В Днепропетровске запретят петь российские песни

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