«Может рухнуть»: на Урале разрушается новый жилой дом

Ревда, Свердловская область, , 18:01 — REGNUM В свердловском городе Ревде разрушается новый жилой дом. Он был построен около трёх лет назад, но в стенах уже появились трещины, а штукатурка осыпается, сообщают местные жители.

Дом находится на улице Садовой. Жители дома опасаются за свою безопасность.

К изучению вопроса подключились следователи. Пока идёт доследственная проверка по факту возможных нарушений при строительстве дома. Возможно, затем будет возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России, которая предусматривает наказание за выполнение работ, не отвечающих нормам безопасности жизни и здоровья граждан.

Ситуация вызвала широкий резонанс. Граждане активно обсуждают её на форумах и в соцсетях. При этом некоторые уральцы обращают внимание на низкое качество новостроек.