Ситуация в Крыму: чем опасен сернистый ангидрид?

Ростов-на-Дону, , 17:54 — REGNUM Сернистый ангидрид, от которого в течение нескольких дней страдают жители севера Крыма, относится к третьему — предпоследнему — уровню опасности. В эту группу включены вещества умеренно опасные, сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заведующий кафедрой химии Южного федерального университета, доктор химических наук, профессор Игорь Уфлянд.

«В первую очередь это вещество вызывает раздражение кожи, слизистых оболочек носа, глаз и верхних дыхательных путей. Предельно допустимая концентрация в воздухе — 10 мг/куб. метр. Если норма будет превышена, то может начаться отравление, отёк легких, расширение сердца. Признаки отравления — это, прежде всего, головокружения, чихание, позывы к кашлю. При сильном отравлении — слабость, одышка, сильный кашель. Надо отметить, что сернистый газ лежит в основе получения сернистой кислоты. Все знают об опасности кислотных дождей, о которых так много говорят. В составе осадков — сернистая кислота», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что власти Крыма обещают принять решение по ликвидации последствий с химическими испарениями в Армянске в течение трех дней. Пока работа завода «Титан», на котором и произошли выбросы химического вещества, приостановлена на две недели. За это время необходимо найти варианты ликвидации последствий испарений веществ из кислотонакопителя.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Армянска больше недели страдают от химических выбросов. Источником их стал кислотонакопитель, используемый филиалом ООО «Титановые инвестиции»: из-за жары от него начали подниматься испарения. 4 сентября стало известно, что допустимая концентрация сернистого ангидрида в воздухе на севере Крыма превышена. Детей из Армянска вместе с мамами отправят в крымские санатории за государственный счёт.

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