Появление новых дорог в РФ увеличит автопоток из Азии и экспорт в ЕС

Москва, , 17:29 — REGNUM В России давно назрела необходимость привести в порядок дороги в регионах, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор по перевозкам и эксплуатации транспорта компании Intertransavto (ITA) Виктория Роговенко. Комментируя выделение из бюджета крупных средств на развитие местной дорожной сети в семи регионах, она отметила, что особое внимание стоит уделить трассам с максимальным потоком автомобилей.

«В Московской, Ленинградской, Нижегородской, Самарской, Пензенской, Воронежской, Ростовской, Краснодарской, Свердловской, Челябинской и Омской областях дороги находятся в удовлетворительном состоянии. Дороги в Пермской, Тюменской, Астраханской областях, а также в направлении от Красноярского края до Владивостока требуют капитального ремонта. В прошлом году запущена Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги России», реализация которой рассчитана до 2025 года. Предполагается, что к этому времени существенно возрастет количество дорог, соответствующих нормативам, а количество ДТП снизится», — заявила Роговенко.

Если на новых дорогах появится действительно качественное полотно, то это поможет существенно снизить аварийность, отметила она. Также необходимо прокладывать трассы вне населенных пунктов, а также оснастить дороги ограждениями, разработать наиболее безопасный скоростной режим и построить надземные пешеходные переходы.

«Я думаю, если к строительству и ремонту дорог привлечь частных партнеров и заинтересованных лиц, эффективность будет значительно выше, сроки самих работ удастся сократить, а качество улучшить. Помимо дорог в регионах, необходимо развивать инфраструктуру и придорожный сервис — заправки, гостиницы, точки общественного питания. Также не хватает специализированных стоянок для грузовых автопоездов, водителям приходится останавливаться на обочине, что небезопасно как для них, так и других участников дорожного движения, особенно в ночное время суток и в условиях ограниченной видимости», — считает Роговенко.

В данном случае она предлагает совместить эти направления и предоставить налоговые льготы компаниям, готовым финансировать строительство дорог и развитие придорожного сервиса.

«Мы, как перевозчик, готовы оплачивать проезд по тем участкам дорог, которые позволяют безопасно и быстро передвигаться, так как мы будем уверены в сохранности груза, сможем сэкономить на топливе, ремонте автомобиля, а также уменьшить сроки доставки. Если региональные дороги будут платными, но при этом их качество будет соответствовать нормативным требованиям, мы заинтересованы в их использовании, нежели в поисках альтернативных бесплатных объездных путей. В Европе платные участки дорог окупаются достаточно быстро, некоторые из них за 3−5 лет, в зависимости от количества полос, мостов и путепроводов, развязок, грузопотока», — отметила Виктория Роговенко.

Отдельно она отметила дальневосточную часть проекта по развитию регионально сети. Так, грузопоток из Азии, который следует как в Россию, так и транзитом через нее в Европу, ежегодно увеличивается. Однако часто грузы по данному направлению перевозят по морю, даже несмотря на то, что это существенно дольше перевозок автомобилями. При этом перевозка из Азии в Европу по морю занимает 1,5−2 месяца, а машиной — 2−3 недели с доставкой «от двери до двери».

«Одна из основных причин непопулярности автомобильной доставки — низкое качество транспортной инфраструктуры России. Если привести дорожную сеть в надлежащее состояние, количество автоперевозок существенно возрастет, а также поспособствует увеличению экспортных потоков из России в страны Европы и Азии», — резюмировала специалист по перевозкам.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на развитие областной дорожной сети шесть регионов России — Алтай, Якутия, Хабаровский и Алтайский края, Калужская и Новгородская области — получат около 2,9 млрд рублей. Также принято решение выделить 3,5 млрд рублей на развитие дорог во Владимирской области.

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