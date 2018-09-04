Жителям крымского Армянска марлевые повязки раздадут бесплатно

Армянск, Крым, , 17:23 — REGNUM Жителям крымского Армянска, в котором зафиксирован химический выброс, марлевые повязки должны предоставляться бесплатно. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Крым, заявил 4 сентября на встрече с депутатским корпусом города глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 августа жители Армянска и Красноперекопского района сообщили в соцсетях о химическом выбросе. Люди жаловались на самочувствие и рассказывали, что крыши домов, автомобили, деревья внезапно оказались покрыты маслянистым налетом.

Виновника выброса искали несколько дней и наконец объявили: причиной его стал кислотонакопитель, используемый филиалом ООО «Титановые инвестиции»: из-за жары от него начали подниматься испарения.

4 сентября стало известно, что допустимая концентрация сернистого ангидрида в воздухе на севере Крыма превышена. Было принято решение отправить школьников и дошкольников на двухнедельные каникулы — в санатории и оздоровительные лагеря Крыма. Работа самого «Титана» на две недели будет приостановлена.

Между тем, глава крымского минздрава констатировал увеличение числа обращений к медикам в Армянске. Жители в соцсетях и местные журналисты сообщают: все медицинские маски в аптеках города раскуплены.

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