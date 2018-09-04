Крым: принять техническое решение по ситуации в Армянске обещают за три дня

Армянск, Крым, , 17:07 — REGNUM Техническое решение по ликвидации последствий с химическими испарениями в крымском Армянске обещают принять в течение трех дней. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам заседания оперативного штаба 4 сентября, сообщила пресс-служба правительства республики.

По словам Аксёнова, есть надежда, что после полной остановки работы завода «Титан» ситуация в городе улучшится. Однако, подчеркнул он, нужно найти варианты ликвидации последствий испарений веществ из кислотонакопителя. В качестве одного из вариантов предложено залить воду из Каркинитского залива в кислотонакопитель.

«Нужно определить, как эта вода будет взаимодействовать с кислотной средой, чтобы не ухудшить ситуацию», — добавил Аксёнов, поручив рассмотреть технические варианты решения председателю госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорю Вайлю.

В случае, если первый вариант будет забракован, рассматривается и другая мера — обработка кислотонакопителя специальными химическими составами.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Армянска вот уже больше недели страдают от химических выбросов. По данным правительства региона, источником их стал кислотонакопитель, используемый филиалом ООО «Титановые инвестиции»: из-за жары от него начали подниматься испарения.

4 сентября стало известно, что допустимая концентрация сернистого ангидрида в воздухе на севере Крыма превышена. Глава Крыма Аксёнов заявил, что поводов для введения ЧС нет, однако сообщил о том, что детей из Армянска вместе с мамами отправят в санатории за госсчет. Сегодня же стало известно, что работа предприятия «Титан» будет приостановлена на две недели. Между тем медики констатируют рост жалоб жителей Армянска на здоровье.

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