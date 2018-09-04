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В Петербурге появится Центр компетенций в горнотехническом образования

Общество

Под эгидой ЮНЕСКО

Москва, 4 сентября 2018, 16:55 — REGNUM  Проект ратификации соглашения РФ и ЮНЕСКО о создании в Санкт-Петербурге Международного центра компетенций в горнотехническом образовании правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

Соглашение было подписано в марте 2018 года в Париже. Согласно нему, на базе Горного университета в Санкт-Петербурге появится центр, который будет работать как некоммерческая автономная организация. При этом работать центр будет под эгидой ЮНЕСКО.

В центре будет разрабатываться основные стандарты и политики горнотехнического образования в РФ и в мире. Кроме того, центр будет заниматься подготовкой квалифицированных специалистов и научных кадров горнотехнического профиля, а также разработкой единой системы международной профессиональной сертификации инженерного персонала.

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