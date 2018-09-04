Тверская улица в Москве на три дня станет пешеходной

Москва, , 16:54 — REGNUM Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено на несколько дней в связи с проведением мероприятий по случаю Дня города, сообщает 4 сентября пресс-служба столичной мэрии.

В частности, пешеходным станет участок Тверской улицы до Бульварного кольца. Движение на нём будет перекрыто 7 сентября в 00:01 и возобновлено 10 сентября в 06:00.

С 7 по 10 сентября также будут полностью перекрыты прилегающие к Тверской улице Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский и Малый Гнездниковский переулки, а также Тверской проезд. Движение на них возобновится 10 сентября в 12:00. Кроме этого, до 06:00 9 сентября будет перекрыто движение в Большом Николопесковском переулке.

Непосредственно в День города, 8 сентября, будут временно перекрыты Цветной бульвар и прилегающая часть Садово-Сухаревской улицы, Волхонка и Москворецкая улица, Трубная площадь.

9 сентября с 10:00 до 13:00 будет закрыто движение по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, участку Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка, а также по улице Петровка на отрезке от Петровского бульвара до Успенского переулка.