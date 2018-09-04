В центре города Туркестана запретят проезд на автомобилях

Туркестан, Казахстан, , 16:58 — REGNUM В Казахстане планируют запретить проезд в историческом центре города Туркестана. Об этом говорится в проекте указа президента республики «О некоторых вопросах развития города Туркестан», который опубликован 4 сентября на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

Проект документа также утверждает концепцию генерального плана по развитию Туркестана. Основным принципом планировочной структуры города является мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, который должен быть виден со всех сторон города.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Туркестана планируют возродить историческую часть города до 2026 года. В рамках проекта будут реконструированы крепостные сооружения вокруг мавзолея Х. А. Яссауи.

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