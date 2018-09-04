Не эвакуация, а превентивная мера: глава Крыма о вывозе детей из Армянска

Армянск, Крым, , 16:52 — REGNUM Отправка детей из крымского Армянска, где зафиксированы выбросы химических веществ, в санатории — не эвакуация, а предупредительная мера. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 4 сентября на встрече с жителями Армянска, сообщила пресс-служба правительства республики.

В санатории Крыма поедут дети из Армянска, а также сёл Перекоп, Пятихатка и Филатовка. По словам министра образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова, школьники со второго по 11-й классы отправятся направлены в оздоровительные детские лагеря Евпатории, Бахчисарайского и Сакского района. Их будут сопровождать классные руководители. Медици, социальные педагоги.

«Если у детей есть братья или сёстры в других классах, их не будут разъединять — они попадут в один пансионат или оздоровительный лагерь. Если у учительницы ребёнок учится в другой школе, их также направят вместе. Дети дошкольного возраста и первоклассники будут направлены в санатории со своими мамами», — добавила министр.

Глава Крыма в очередной раз заверил жителей, что угроз для здоровья и жизни граждан нет и пообещал, что вся информация о ситуации будет размещаться на портале правительства Республики Крым, в средствах массовой информации, а также на информационном стенде в центре города Армянска.

«На данный момент не зафиксировано большего количества обращений в больницы, чем за тот же период в прошлые годы», — заявил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, о выбросах неких химических веществ в Армянске стало известно неделей ранее. 30 августа в правительстве Крыма заявили, что причиной выбросов стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО «Титановые инвестиции» из-за жары. Так же власти заверяли жителей, что никакой опасности нет.

4 сентября, стало известно, что допустимая концентрация сернистого ангидрида в воздухе на севере Крыма превышена. Глава Крыма Аксёнов заявил, что поводов для паники и введения ЧС нет, однако сообщил о том, что детей из Армянска, вместе с мамами, отправят в санатории за госсчет. Сегодня же стало известно, что работа предприятия «Титан» будет приостановлена на две недели.

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