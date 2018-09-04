«Ингосстрах» ждет пострадавших клиентов «Натали Турс»

Москва, , 16:58 — REGNUM Страховая компания «Ингосстрах» начала прием заявлений от пострадавших клиентов нескольких туроператоров, работавших под брендом «Натали Турс». Об этом сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе компании.

Ранее приказом Ростуризма три компании, использовавшие зонтичный бренд «Натали Турс», были официально исключены из единого федерального реестра туроператоров. Речь идет о ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО Туроператор «Натали Турс».

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Ответственность этих компаний, а также еще одного представителя проблемного бренда — ООО «Центр туризма «Согласие» (оно из реестра туроператоров не исключено), застрахована в «Ингосстрахе».

"В течение 30 (тридцати) календарных дней будет формироваться реестр требований для дальнейшего расчета пропорции (коэффициента) и корректного определения размера выплат в отношении каждого требования», — пояснили страховщики.

Подать заявление можно в Москве и региональных центрах (филиалах) СПАО «Ингосстрах». С их списком можно ознакомиться на сайте компании.

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