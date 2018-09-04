Кандидат на пост главы Якутии оскорбил матерей-одиночек

Нерюнгри, Якутия, , 17:18 — REGNUM Депутат Нерюнгринского районного совета и кандидат на пост главы Якутии Александр Силин в своём Facebook заявил, что все матери-одиночки — глубоко несчастные женщины, которые променяли счастье быть замужем на «секундное сомнительное удовольствие». Это уже не первое скандальное заявление депутатов в адрес женщин, в одиночку воспитывающих детей.

Силин утверждает, то каждая мать-одиночка хотела бы выйти замуж, побывать на своей свадьбе принцессой и вместе с мужем переживать толчки зарождающейся жизни. Однако «глубоко несчастные женщины» променяли это счастье на секундное сомнительное удовольствие.

«А что теперь делать, как исправить — не знают. Хотя есть способы, но душевный разврат, которому они когда-то отдались, не позволяет. Вот как жить с такой мерзостью в душе? Кого она может воспитать? Только такую же, как и сама», — пишет депутат.

Эти слова вызвали недовольство пользователей, после чего Силин поторопился объяснить, кто такие матери-одиночки. При этом он попросил не оскорблять женщин, которые самостоятельно воспитывают ребёнка после развода или смерти мужа.

«Справка для особо одаренных, которые не поняли, о ком идет речь. Мать-одиночка — это юридический термин, который означает «родила вне брака». Не надо оскорблять разведёнок и вдов».

Однако это пояснение никак не повлияло на волну негативных комментариев под постом. Пользователи пришли к выводу, что депутат не в своём уме. Они отмечают, что лучше быть матерью-одиночкой, чем замужем за таким мужчиной. При этом некоторые предположили, что у самого Силина есть дети вне брака и он просто не хочет платить алименты.

«Бл*дям (отредактировано — прим. ред. ИА REGNUM ) алименты? Может, ещё и содержать?» — возмутился Силин.

В комментариях он попытался разъяснить свою позицию и привёл в качестве положительного примера мусульман, среди которых нет матерей-одиночек, и при этом рождаемость «выше крыши». По мнению Силина, с появлением матерей-одиночек наступила демографическая катастрофа. Женщина в браке рождает в среднем 3−5 детей, а «шл*ха (отредактировано — прим. ред. ИА REGNUM ) по залёту — одного».

В обсуждение вступила член координационного совета по предпринимательству при главе Якутии Ирина Высоких. Она напомнила Силину, что он живёт в мире, где женщин насилуют и унижают, и привела в пример историю 14-летней девочки, которую изнасиловал наркоман. Ей пришлось родить по медицинским показаниям. Депутат же назвал этот пример «рождественской историей в духе Чарльза Диккенса».

«Как доверенное лицо кандидата на высший пост республики вы должны понимать, что социальное явление «мать-одиночка» — это основная причина демографической катастрофы. Это хуже, чем война. Ваш комментарий — это яркое подтверждение основы кадровой политики: женщинам не место в руководстве. В силу неспособности мыслить стратегически», — утверждает Силин.

Свои неадекватные высказывания он дополнил жалобой на то, чего его 35-летний сын до сих пор не женат. Виной тому, как и следовало ожидать, матери-одиночки. По словам Силина, вокруг только девушки лёгкого поведения, с которыми невозможно построить семью. Кроме того, депутат написал, что в комментариях под его постом собрались одни матери-одиночки.

«Надо было назвать тему «На воре шапка горит». Блудные девки слетаются как мотыльки на огонь, доказывая, что они не бл**и (отредактировано — прим. ред. ИА REGNUM )».

Вскоре Силин удалил пост. Впрочем, спустя какое-то время на его странице появился очередной перл. На этот раз депутат решил порассуждать на тему взаимоотношений между мужчинами и женщинами и сравнил последних с банкой пива.

«Если доступ к телу открывается с легкостью банки пива, женщина лишает себя возможности оценить партнера и:1. нарывается на козла (потому что приличный мужчина не лезет в трусы на первом свидании)2. отсекает от себя приличных мужчин, которым неинтересна «давалка».

Александр Силин уже не первый раз публично оскорбляет матерей-одиночек. В 2014 году на своей странице «ВКонтакте» он назвал женщин, которые рожают не от мужа, различными синонимами к слову «блудница». Под удар попали и дети матерей-одиночек. Их Силин назвал «выблядками». Тогда в районном совете депутатов Силину вынесли порицание и исключили его из партии «Гражданская платформа».

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