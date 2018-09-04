Парк «Русская Арктика» принял летом ледокол, три судна и 1,7 тыс. туристов

Салехард, , 16:23 — REGNUM В течение туристического сезона 2018 года в национальном парке «Русская Арктика» наблюдается увеличение посетителей. В 2018 году здесь побывали 1 079 туристов. За лето парк принял 10 круизных рейсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе национального парка.

Пять рейсов совершил ледокол «50 лет Победы», три — теплоход «Sea Spirit», в июле побывало судно «Профессор Молчанов» с экспедицией «Арктического плавучего университета», в августе — судно «Bremen» с круизом по Северному морскому пути. Все рейсы сопровождали государственные инспекторы национального парка.

Туристы наблюдали белых медведей, атлантических моржей, гренландских китов, морских птиц, белух и тюленей в естественных условиях обитания.

Национальный парк «Русская Арктика» учреждён распоряжением правительства РФ 15 июня 2009 года. Количество посетителей парка растёт год от года. В 2013 году здесь в национальном парке «Русская Арктика» побывало 639 человек; в 2014 году — 738, в 2015 году — 1 225, в 2016 году — 954, 2017 году — 1 142 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, туристов в «Русскую Арктику» могло бы быть больше, но арктические круизы весьма дорогостоящие. Круиз на ледоколе «50 лет Победы» стоит в самом дешёвом формате $ 28 495, а люкс — $ 42 840.

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