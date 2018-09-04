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Университет мировой экономики Узбекистана вдвое повысил стоимость обучения

Общество

Стоимость обучения в бакалавриате повысилась до 191,6 тыс. рублей

Ташкент, 4 сентября 2018, 16:27 — REGNUM  Университет мировой экономики и дипломатии Узбекистана повысил стоимость обучения в два раза для формирования вуза принципиально нового поколения, сообщает 4 сентября издание Kun.uz.

В 2018/2019 учебном году стоимость обучения в бакалавриате повысилась до 22,1 млн сумов (191,6 тыс. рублей), магистратуре — до 24,3 млн сумов (202,7 тыс. рублей). В университете отметили, что повышение стоимости обучения «отвечает насущным потребностям обеспечения жизнедеятельности университета в новых условиях».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа заместитель председателя правительства Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил, что в республике будут отменены льготы на поступление для абитуриентов, отслуживших в армии.

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