Университет мировой экономики Узбекистана вдвое повысил стоимость обучения

Ташкент, , 16:27 — REGNUM Университет мировой экономики и дипломатии Узбекистана повысил стоимость обучения в два раза для формирования вуза принципиально нового поколения, сообщает 4 сентября издание Kun.uz.

В 2018/2019 учебном году стоимость обучения в бакалавриате повысилась до 22,1 млн сумов (191,6 тыс. рублей), магистратуре — до 24,3 млн сумов (202,7 тыс. рублей). В университете отметили, что повышение стоимости обучения «отвечает насущным потребностям обеспечения жизнедеятельности университета в новых условиях».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа заместитель председателя правительства Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил, что в республике будут отменены льготы на поступление для абитуриентов, отслуживших в армии.

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