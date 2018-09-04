ОНФ провёл всероссийскую акцию «Урок России» для школьников

Москва, , 16:03 — REGNUM В День знаний ОНФ провёл в более чем 2 000 школах во всех регионах России тематическую акцию «Урок России», в которой приняли участие известные на всю страну люди: заслуженные деятели науки, здравоохранения, образования и культуры, Герои России и СССР, рабочие промышленности, сельского хозяйства, политики, предприниматели, спортсмены, артисты, общественники, ветераны боевых действий. Они пришли в школы, где сами когда-то учились, и рассказали об истории родного края, страны, об истории собственного успеха и дали ребятам советы, как найти возможности для самореализации.

Акция прошла при содействии Министерства просвещения Российской Федерации в формате общешкольных торжественных линеек, открытых уроков в актовых залах, классных часов в первые минуты начала учебного года. В акции приняли участие более 500 тысяч человек: школьников, родителей, известных регионах людей, представителей сферы образования.

«У каждого из нас в жизни есть люди, на которых мы стремимся равняться, встречи с которыми изменили нашу жизнь. В начале учебного года Народный фронт дает возможность сотням тысяч школьникам по всей стране встретиться с известными в стране или регионе людьми, задать вопросы и задуматься о своём будущем и будущем своей страны. Акция «Урок России» проходит второй год, и мы видим, что тысячи школ подключились к её проведению, и география проведения уроков с участием успешных в своей профессии людей расширяется», — рассказал руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Перед учениками школы № 12 им. Валерия Чкалова в подмосковном городе Щёлково выступил знаменитый детский хирург, член Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.

«Урок России» — это глубокая, осознанная акция Общероссийского народного фронта. Я имею отношение к ОНФ, это организация единомышленников, желающих, чтобы наша страна была еще лучше для каждого из нас. Россия — страна возможностей, и это доказываем мы своей работой, выпускники этой школы 1951 года. Нас сегодня в этом зале четверо, и трое продолжают работать, а ведь нам уже за 85, потому что работа помогает нам жить дальше. И если говорить о России как о стране возможностей, то у нас есть все для роста каждого: в учебе, работе и других сферах», — отметил Леонид Рошаль.

Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Виктор Афанасьев провел «Урок России» в школе №8 г. Брянска, которая носит его имя. Прославившийся на всю страну космонавт Евгений Тарелкин рассказал учащимся Адриановской школы Забайкальского края о достижениях ради страны, о своем главном в жизни полете, полете к звездам.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов поздравил первоклассников и будущих выпускников школы №8 Рязани, вручил почетные грамоты за успехи в учебе и спорте, а также провел открытый урок в музее Боевой славы. В рамках акции состоялись встречи Героя Советского Союза, члена регионального штаба ОНФ Юрия Чурилова с кадетами средней школы №3 Усмани и студентами усманского многопрофильного колледжа — будущими сотрудниками МЧС.

Под руководством многократного олимпийского чемпиона, члена регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Евгения Подгорного в сопровождении своих коллег, легендарных спортсменов-олимпийцев Александра Карелина, Станислава Позднякова и Ирины Минх в школе-интернате прошел открытый спортивный урок и тестирование «Мой Олимп». Воспитанники школы сдали нормы ГТО, получили в итоге награды из рук именитых спортсменов. В Горно — Алтайске перед школьниками выступил чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта России, посол ГТО в Республике Алтай Виталий Уин. В Волгоградском лицее № 5 им. Юрия Гагарина «Урок России» провела прославленная спортсменка, многократная мировая рекордсменка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

В рамках акции ОНФ со студентами Академии Русского балета им. Агриппины Вагановой в Санкт-Петербурге пообщался артист балета Николай Цискаридзе. Московские школы встречали известных актёров театра и кино — Андрея Соколова и Вячеслава Манучарова, а также вице-спикера Госдумы, эксперта Центрального штаба ОНФ Петра Толстого. Эксперт ОНФ, актер театра и кино Андрей Мерзликин посетил школу в родном Королеве Московской области.

Также перед школьниками выступили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации-представители ОНФ: Ольга Тимофеева, Алексей Лавриненко, Наталья Костенко, Светлана Бессараб, Дмитрий Пирог, Ольга Савастьянова, Александр Васильев, Дмитрий Сазонов, Валерий Иванов, Елена Митина, Татьяна Кусайко.

«Хочу поблагодарить всех участников акции, активистов ОНФ, спасибо, что нашли время и нужные слова, которые помогут подрастающему поколению выбрать правильный путь в жизни. ОНФ предлагает региональным властям продолжить эту практику, чтобы дети в каждой школе могли встретиться с известными людьми — выпускниками этих школ», — отметил Алексей Анисимов.