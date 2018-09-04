В Петербурге бизнесмена запугали фабрикацией бумаг о финансировании им ИГ*

Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM В Петербурге злоумышленники незаконно требовали от предпринимателя денег, угрожая сфабриковать документы о финансировании им террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Один из шантажистов, бывший капитан ФСБ России, уже осужден в январе 2018 года на пять лет колонии строгого режима. Сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении его гражданского подельника.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, жертвой вымогателей стал предприниматель, у которого возникли проблемы с возвратом крупных денежных сумм при попытке их обналичивания. Проще говоря, его обманули так называемые «обнальщики», не вернув 44 млн рублей.

Осужденный ранее капитан и его «компаньон», представившись сотрудниками ФСБ России, в марте 2017 года предложили бизнесмену за половину названной суммы, то есть за 22 млн рублей, оказать содействие в возврате долга. Либо заплатить им 5 млн рублей рублей за информацию о местонахождении должников и их родственников. При отказе бизнесмену посулили перспективу возбуждения уголовного дела за финансовые нарушения.

Бизнесмен согласился платить злоумышленникам по 500 тыс. рублей ежемесячно и дал согласие на их содействие по возврату долга — за те самые 22 млн рублей. Позже он предложил снизить эту сумму до 15 млн рублей.

Продолжая шантаж, подельники показали бизнесмену фиктивной докладной записки, согласно которой региональным УФСБ якобы проводится проверка в отношении группы лиц, занимающихся мошенничеством, в число которых входит и этот предприниматель.

В апреле 2017 года злоумышленники пригрозили бизнесмену тем, что если тот не отдаст им требуемые деньги, то они сфабрикуют материал о его причастности к финансированию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и передадут его в подразделение УФСБ России по борьбе с терроризмом.

После этого запуганный предприниматель обратился с заявлением в органы ФСБ России, которые и задержали вымогателей.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК строгого режима. Ущерб подсудимым потерпевшему полностью возмещен», — отметили в судебной пресс-службе.