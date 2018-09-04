Без прививки от кори в школу вход запрещен: законен ли калужский приказ?

Калуга, , 15:45 — REGNUM В Калужской области постановлением главного санитарного врача региона запретили временно посещать образовательные учреждения детям без прививок от кори или без справки о медицинском отводе. В Обнинске уже поддержали это постановление своим местным приказом и ввели запрет. Вопрос законности появления подобного локального областного запрета корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала юрист Виктория Алборова.

По её словам, в связи с локальными вспышками эпидемии кори в ряде городов Российской Федерации остро встал вопрос, что делать с детьми, не имеющими прививок от данного заболевания. Администрации учреждений образования заявляют, что детей, чьи родители не представят справки о прививке от кори, не будут пускать в школы и детские сады. И здесь позиция правозащитников, обращающих внимание на якобы прописанную в российском законодательстве необязательность и добровольность вакцинации, является неправильной, заявила Алборова.

«Конечно, в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» действительно подчеркивается право гражданина на отказ от вакцинации. Для этого необходимо написать и подписать соответствующее заявление. Однако пункт 2 той же статьи 5 157-ФЗ гласит, что отсутствие профилактических прививок влечет за собой возможность временного отказа приема граждан в образовательные» организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий», — пояснила она.

Так, локальные вспышки кори создают угрозу эпидемиологической обстановке в конкретных регионах и населенных пунктах. Соответственно, ограничивая право детей на посещение образовательных учреждений без справки о прививках, администрации школ и детсадов не нарушают российское законодательство. Согласно закону, они обладают полным правом временно отказать гражданину в посещении образовательного учреждения.

«Вот почему родителям, принципиально отказывающимся делать прививки своим детям, остается лишь надеяться на то, что эпидемиологическая обстановка в регионах улучшится и образовательные организации снимут введенные временные ограничения на посещение. В противном случае детям придется не ходить в школу или в детский сад до тех пор, пока вспышки кори не будут ликвидированы», — считает юрист Виктория Алборова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Обнинске Калужской области в связи с неблагополучной обстановкой по заболеваемостью корью постановлением главного санитарного врача области введен ряд ограничительных мер, включая временный запрет на посещение образовательных учреждений города детей без соответствующей прививки. Данное распоряжение главного санитарного врача Калужской области также подтверждено также соответствующим приказом главного санитарного врача Обнинска, где уже ввели данный запрет.

Как пояснила заместитель главного врача по организационно-методической работе клинической больницы №8 Марина Мамедова, если главным санитарным врачом Калужской области будет предписано снять запрет на посещение не привитыми от кори детьми образовательных учреждений, он будет снят и в Обнинске.

Напомним, в июле 2018 года в Калужской области было зарегистрировано 67 случаев заболевания корью. Болезнь протекала в легкой и средней формах. Летальных и тяжелых случаев не зарегистрировано.

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