В рамках Дня города в Москве пройдет свыше 300 праздничных мероприятий

Москва, , 15:38 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы отпраздновать День города, сообщили 4 сентября в пресс-службе городской администрации.

В мэрии ожидают, что в праздничных мероприятиях примут участие порядка 10 млн человек. Подарком москвичам ко Дню города станет открытие концертного зала «Зарядье».

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Отмечается, что всего в столице пройдет более 300 праздничных мероприятий во всех округах, запланировано 160 концертов, 90 выставок, а также 20 тыс. залпов праздничного салюта.

Напомним, в 2018 году День города в Москве отметят 8 и 9 сентября. К празднованию Дня города приурочен VII московский кинофестиваль российского кино «Будем жить», который прошёл с 24 августа по 3 сентября.

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