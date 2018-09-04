Вторник, 4 Сентября 2018 года
16:12:44 МСК

В рамках Дня города в Москве пройдет свыше 300 праздничных мероприятий

Общество

В этом году День города в Москве отметят 8 и 9 сентября

Москва, 4 сентября 2018, 15:38 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы отпраздновать День города, сообщили 4 сентября в пресс-службе городской администрации.

В мэрии ожидают, что в праздничных мероприятиях примут участие порядка 10 млн человек. Подарком москвичам ко Дню города станет открытие концертного зала «Зарядье».

Читайте также: Жители Москвы высадят в День города 540 тыс. цветов

Отмечается, что всего в столице пройдет более 300 праздничных мероприятий во всех округах, запланировано 160 концертов, 90 выставок, а также 20 тыс. залпов праздничного салюта.

Напомним, в 2018 году День города в Москве отметят 8 и 9 сентября. К празднованию Дня города приурочен VII московский кинофестиваль российского кино «Будем жить», который прошёл с 24 августа по 3 сентября.

А также: В День города в Москве пройдёт «Театральный марш»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День города в Москве
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить