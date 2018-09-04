Франция стала чемпионом Европы по рождению детей вне брака

Париж, , 15:43 — REGNUM Согласно исследованию национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), опубликованному во вторник, 4 сентября, 60% детей, родившихся во Франции в прошлом году, родились вне брака, сообщает Europe1.

60% — рекордный показатель среди других стран Европейского союза. Как отмечает Europe1, в Греции этот показатель составляет всего 10%.

Национальный институт статистики проанализировал 770 тыс. рожденных детей, зарегистрированных в гражданском реестре в 2017 году.

В целом показатель снизился на 1,8% по сравнению с 2016 годом. «Это связано с распространением идеи свободных отношений и снижением возраста вступления в брак», — отмечает институт статистики.

Рождаемость вне брака достигла 60% на национальном уровне, но показатели сильно отличаются в зависимости от региона: 40,4% в О-де-Сен, 47% в Париже и 80% в Гваделупе, 90% в Майотте.