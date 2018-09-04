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В Ярославской области создан центр развития туризма «Ярославия»

Общество

Он должен принести бюджету 15 млн рублей

В Ярославской области создан центр развития туризма «Ярославия»
Советская площадь

Ярославль, 4 сентября 2018, 15:26 — REGNUM  Центр развития туризма будет контролировать сеть туристских информационных центров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте туризма Ярославской области. В Ярославской области создали автономную некоммерческую организацию «Центр развития туризма «Ярославия», который подчиняется региональному департаменту туризма.

«Эта структура будет обладать функциями территориального развития и регионального туристского информационного центра. Она позволит объединить усилия органов власти и бизнеса для продвижения региона на туристских рынках и обновления турпродукта за счет новых технологий. В международной практике большинство региональных и национальных проектов реализуется именно по такой модели. В России более 50% субъектов федерации имеют центры развития туризма», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Центр развития туризма будет состоять из двух блоков: блок туристских информационных центров и блок маркетинговых проектов. В правительстве региона планируют, что до конца года «Ярославия» должна оказать информационные услуги более 5000 человек, а так же увеличить продажу регионального турпродукта на 20%.

Центр должен привлечь из внебюджетных средств на реализацию совместных проектов не менее 2,5 млн. руб. Уже начата реализация основных проектов ЦРТ — развитие сети туристских информационных центров. Сейчас в регионе работает три ТИЦ.

По оценкам, деятельность Центра позволит принести в областной бюджет не менее 15 млн. рублей дополнительных средств от туризма .

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Развитие внутреннего туризма
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