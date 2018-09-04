«Прямой взгляд» на конфликт: фотоконкурс объявил шорт-лист

Москва, , 17:28 — REGNUM Центр документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре объявил авторов и работы, вошедшие в шорт-лист четвертого ежегодного международного конкурса фотографии «Прямой взгляд».

В 2018 году темой конкурса стали взаимоотношения человека с обществом и государством. На конкурс принимались только фотографические серии в следующих номинациях: «Проблема», «Конфликт» и «Компромисс». Такая тема конкурса была выбрана не случайно, организаторы предлагали участникам посодействовать развитию независимой журналистики и исследовать проблемы человека с социумом из позиции уважения и защиты человеческого достоинства.

В состав жюри фотоконкурса вошли фотограф-документалист Светлана Бачеванова, фоторедактор Андрей Поликанов, фотограф Горацио Виллалобос, консультант в области фотожурналистики Мария Манн и генеральный директор LAIF Питер Битцер.

Отбор пбедителей проходит в два этапа. Работы победителей первого этапа вошли в шорт-лист и будут напечатаны в каталоге фотоконкурса.

В шорт-лист номинации «Проблема» вошли следующие авторы и работы:

Светлана Булатова «Пустошь памяти»

Александр Васюкович «Расти, жить и умереть как растение»

Татьяна Виноградова «Девушки»

Мэрилиз Виньо «Последние товарищи революции»

Энджел Гарсия «Одеяло»

Натела Григалашвили «Земля Духоборов»

Дэн Джаннопулос «Преследуя насилие в Сальвадоре»

Манель Кирос «Жизнь в одиночестве»

Карл Манчини «Ni una menos»

Антонио Арагон Ренунцио «Забытые души смертельного карьера»

Энджелос Тзорцинис «В ловушке»

Номинация «Конфликт» включает работы, рассказывающие об остром способе разрешения противоречий. Шорт-лист этой номинации представляют следующие работы:

Эзра Акаян «Война Дутерте против наркотиков не окончена»

К М Асад «Бегство рохинджа»

Федерико Веспиньяни «Расстояние»

Сувра Канти Дас «Существование»

Карл Манчини «Женщины Арцаха»

Антонио Арагон Ренунцио «Коглвего. Силы самообороны Буркина-Фасо»

Сандра Хойн «26 дней»

Номинация «Компромисс» предлагала авторам показать способы решения конфликтов путём диалога, изменений и реформ:

Дарья Асланян «Свет, который внутри»

Маша Гельман «Светлана»

Эдуард Корниенко «Повелители оружия»

Анастасия Руденко «Полезные дни»

Сергей Строителев «Связь»

Йенс Шварц «Themmuns»

Следующий этап отбора станет финальным, жюри определит трёх победителей в каждой номинации каждой номинации жюри определит трёх победителей, которые получат почётный приз. Серии победителей будут представлены на выставке в октябре 2018 года.

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