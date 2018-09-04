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«Прямой взгляд» на конфликт: фотоконкурс объявил шорт-лист

Общество

Международный фотоконкурс «Прямой взгляд» подвёл итоги первого этапа отбора победителей

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«Прямой взгляд» на конфликт: фотоконкурс объявил шорт-лист
© Международный конкурс фотографий «Прямой взгляд»
Международный конкурс фотографий «Прямой взгляд»

Москва, 4 сентября 2018, 17:28 — REGNUM  Центр документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре объявил авторов и работы, вошедшие в шорт-лист четвертого ежегодного международного конкурса фотографии «Прямой взгляд».

В 2018 году темой конкурса стали взаимоотношения человека с обществом и государством. На конкурс принимались только фотографические серии в следующих номинациях: «Проблема», «Конфликт» и «Компромисс». Такая тема конкурса была выбрана не случайно, организаторы предлагали участникам посодействовать развитию независимой журналистики и исследовать проблемы человека с социумом из позиции уважения и защиты человеческого достоинства.

В состав жюри фотоконкурса вошли фотограф-документалист Светлана Бачеванова, фоторедактор Андрей Поликанов, фотограф Горацио Виллалобос, консультант в области фотожурналистики Мария Манн и генеральный директор LAIF Питер Битцер.

Отбор пбедителей проходит в два этапа. Работы победителей первого этапа вошли в шорт-лист и будут напечатаны в каталоге фотоконкурса.

В шорт-лист номинации «Проблема» вошли следующие авторы и работы:

Светлана Булатова «Пустошь памяти»

1
Серия «Пустошь памяти»
© Светлана Булатова
Серия «Пустошь памяти»

Александр Васюкович «Расти, жить и умереть как растение»

2
Серия «Расти, жить и умереть как растение»
© Александр Васюкович
Серия «Расти, жить и умереть как растение»

Татьяна Виноградова «Девушки»

3
Серия «Девушки»
© Татьяна Виноградова
Серия «Девушки»

Мэрилиз Виньо «Последние товарищи революции»

4
Серия «последние товарищи революции»
© Мэрилиз Виньо
Серия «последние товарищи революции»

Энджел Гарсия «Одеяло»

5
Серия «Одеяло»
© Энджел Гарсия
Серия «Одеяло»

Натела Григалашвили «Земля Духоборов»

6
Серия «Земля Духоборов»
© Натела Григалашвили
Серия «Земля Духоборов»

Дэн Джаннопулос «Преследуя насилие в Сальвадоре»

7
Серия «Преследуя насилие в Сальвадоре»
© Дэн Джаннопулос
Серия «Преследуя насилие в Сальвадоре»

Манель Кирос «Жизнь в одиночестве»

8
Серия «Жизнь в одиночестве»
© Манель Кирос
Серия «Жизнь в одиночестве»

Карл Манчини «Ni una menos»

9
Серия «Ni una menos»
© Карл Манчини
Серия «Ni una menos»

Антонио Арагон Ренунцио «Забытые души смертельного карьера»

10
Серия «Забытые души смертельного карьера»
© Антонио Арагон Ренунцио
Серия «Забытые души смертельного карьера»

Энджелос Тзорцинис «В ловушке»

11
Серия «В ловушке»
© Энджелос Тзорцинис
Серия «В ловушке»

Номинация «Конфликт» включает работы, рассказывающие об остром способе разрешения противоречий. Шорт-лист этой номинации представляют следующие работы:

Эзра Акаян «Война Дутерте против наркотиков не окончена»

12
Серия «Война Дутерте против наркотиков не окончена»
© Эзра Акаян
Серия «Война Дутерте против наркотиков не окончена»

К М Асад «Бегство рохинджа»

13
Серия «Бегство рохинджа»
© К М Асад
Серия «Бегство рохинджа»

Федерико Веспиньяни «Расстояние»

14
Серия «Расстояние»
© Федерико Веспиньяни
Серия «Расстояние»

Сувра Канти Дас «Существование»

15
Серия «Существование»
© Сувра Канти Дас
Серия «Существование»

Карл Манчини «Женщины Арцаха»

16
Серия «Женщины Арцаха»
© Карл Манчини
Серия «Женщины Арцаха»

Антонио Арагон Ренунцио «Коглвего. Силы самообороны Буркина-Фасо»

17
Серия «Коглвего. Силы самообороны Буркина-Фасо»
© Антонио Арагон Ренунцио
Серия «Коглвего. Силы самообороны Буркина-Фасо»

Сандра Хойн «26 дней»

18
Серия «26 дней»
© Сандра Хойн
Серия «26 дней»

Номинация «Компромисс» предлагала авторам показать способы решения конфликтов путём диалога, изменений и реформ:

Дарья Асланян «Свет, который внутри»

19
Серия «Свет, который внутри»
© Дарья Асланян
Серия «Свет, который внутри»

Маша Гельман «Светлана»

20
Серия «Светлана»
© Маша Гельман
Серия «Светлана»

Эдуард Корниенко «Повелители оружия»

21
Серия «Повелители оружия»
© Эдуард Корниенко
Серия «Повелители оружия»

Анастасия Руденко «Полезные дни»

22
Серия «Полезные дни»
© Анастасия Руденко
Серия «Полезные дни»

Сергей Строителев «Связь»

23
Серия «Связь»
© Сергей Строителев
Серия «Связь»

Йенс Шварц «Themmuns»

24
Серия «Themmuns»
© Йенс Шварц
Серия «Themmuns»

Следующий этап отбора станет финальным, жюри определит трёх победителей в каждой номинации каждой номинации жюри определит трёх победителей, которые получат почётный приз. Серии победителей будут представлены на выставке в октябре 2018 года.

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Читайте ранее в этом сюжете: Человек и государство: фотоконкурс «Прямой взгляд»

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