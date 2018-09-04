Депутат Госдумы не исключил, что «Союз» продырявил космонавт

Москва, , 15:14 — REGNUM Психически неустойчивый космонавт мог просверлить отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09», которая привела к утечке кислорода и нештатной ситуации на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил РИА Новости космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев.

«Если это учудил космонавт… то это совсем плохо, — сказал Сураев. — Значит, не работает тот фильтр, который работал на Земле».

По его словам, пока представители комиссии не завершат расследование, обвинять кого-либо из космонавтов не стоит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа текущего года в корпусе корабля «Союз МС-09» была обнаружена микротрещина. Позже глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что пробоину в обшивке корабля могли нанести в космосе.

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