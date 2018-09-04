В результате «инсайдерской атаки» в Афганистане погиб американский солдат

Кабул, , 15:14 — REGNUM В начале сентября член американской военной коалиции погиб в восточном Афганистане, в результате «инсайдерской атаки», другой солдат — ранен, сообщает Sindonews.

«Это трагическая потеря для всех, кто знал погибшего, и всех, кто теперь никогда его не узнает», — заявил генерал Скот Миллер, командующий силами США.

«Дополнительная информация будет опубликована должным образом. Состояние раненного солдата оценивается как стабильное», — говорится в заявлении издания.

В общей сложности 6 американских военнослужащих погибли с января этого года.

США завершили свою боевую миссию в Афганистане в конце 2014 года, после 13 лет военного присутствия в стране. Однако около 16 000 военных США и НАТО остаются в Афганистане.