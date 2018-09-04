Герб России с серпом и молотом: кто ответит?

Сургут, Югра, , 15:09 — REGNUM В Сургуте (Югра) проводится проверка по факту ошибки в изображении Государственного герба Российской Федерации в дневниках для первоклассников. Лица, ответственные за согласование и выпуск дневников, будут наказаны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации

Напомним, в экономической столице Югры, Сургуте, первоклассникам сделали особый подарок ко Дню знаний — дневники с изображением герба Российской Федерации, на котором двуглавый орёл держит в лапах серп и молот. Школьные ежедневники печатались в Ульяновске по заказу городского департамента образования.

Ошибку, как уверяют в пресс-службе мэрии Сургута, исправят в течение недели. Сообщается, что макет дневника составляли в типографии Ульяновска. Упущение чиновников департамента образования в том, что они невнимательно принимали работу, считают в мэрии.

Традиция отмечать первый день в школе вручением «Дневника сургутского первоклассника» ведётся с 2012 года. Он содержит сведения об истории Сургута и Югры, исторических лицах города, значимых событиях и памятниках муниципалитета. И ранее подобных опечаток не было, отмечают в мэрии экономической столицы Югры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Югра уже прославилась ошибками в учебном пособии для школьников «Край, в котором я живу. Моя Югра». Его также выдали в День знаний первоклассникам. Дома родители обнаружили, что на карте России, напечатанной в пособии, не оказалось Крыма и Калининградской области, а Сургут оказался в составе Ямало-Ненецкого округа. Тогда оплошности объяснили техническим сбоем в издательстве. Новый тираж пособия перепечатала за свой счёт типография, допустившая ошибки.

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