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Минздрав Казахстана: больница Байконура убыточна

Общество

В настоящее время на территории комплекса работают только российские организации

Байконур, Казахстан, 4 сентября 2018, 15:07 — REGNUM  Больница в Байконуре, построенная за счет Казахстана, работает в пилотном режиме и является убыточной организацией, сообщает 4 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Алексея Цоя.

По его словам, для полного запуска проекта необходима ратификация законопроекта о медобеспечении. После принятия закона на территории Байконура смогут работать казахстанские медицинские организации.

В настоящее время на территории комплекса работают только российские организации, что, по мнению Цоя, создает проблемы, так как минздрав республики предоставляет более расширенные возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября председатель правительства республики Бакытжан Сагинтаев заявил, что на первых этажах новостроек необходимо размещать поликлиники.

Читайте ранее в этом сюжете: Поликлиники в Казахстане планирую размещать на первых этажах жилых домов

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