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Поликлиники в Казахстане планирую размещать на первых этажах жилых домов

Общество

Проект новых домов должен предусматривать размещение поликлиник

Астана, 4 сентября 2018, 14:52 — REGNUM  В Казахстане на первых этажах новостроек необходимо размещать детские сады и поликлиники, заявил председатель правительства республики Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства. Об этом 4 сентября сообщает агентство «Казинформ».

Сагинтаев отметил, что министерство здравоохранения должно проконтролировать строительство новых домов, проект которых должен предусматривать размещение на первых этажах поликлиник.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что коррупционные преступления в республике чаще всего происходят при закупке лекарств.

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