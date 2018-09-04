Не более 7% жителей Украины пользуются услугами авиакомпаний

Киев, , 14:41 — REGNUM Услугами авиакомпаний пользуются от 5 до 7% жителей Украины, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 4 сентября «112 Украина».

По его словам, если государство начнет вкладывать средства в развитие авиационной отрасли, то количество граждан Украины, пользующихся самолетами, возрастет до 50%. В пример Омелян привел Польшу и Венгрию, где именно столько жителей пользуются авиауслугами.

Напомним, Омелян неоднократно хвастался тем, что после закрытия авиасообщения с Россией украинская авиационная отрасль не пострадала. Однако, сколько именно жителей Украины пользовались самолетами, министр инфраструктуры уточнил только теперь.